    Kerala
    date_range 11 Sept 2025 1:34 PM IST
    date_range 11 Sept 2025 1:34 PM IST

    പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ മി​നി​റ്റ്സ് അ​ട​ക്കം ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല
    കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി 

    തൃ​ശൂ​ർ: ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നി​യ​മ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മി​നി​റ്റ്സ് പോ​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും പരാതിയെ തുടർന്ന് ധനവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​അ​രു​ണി​ന്റേ​ത​ട​ക്കം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പി​ൻ​വാ​തി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു.അ​രു​ണി​ന്റെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നി​യ​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ മി​നി​റ്റ്സി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പും റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റും കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    ഡോ. ​എ.​ആ​ർ. ശാ​രി​ക (സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ്-​ബി)​യു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​യ​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ബി.​എം. ഷെ​റി​നെ നി​യ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​യ​ൻ​റി​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഫോ​റ​സ്റ്റ് റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ ത​സ്തി​ക കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഷി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​പ്ര​കാ​രം ശാ​സ്ത്ര സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ അ​ക്കോ​മ​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ജു​ൻ പ്ര​സാ​ദും നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ​ത് കെ.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​എ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥി​തി സ​മാ​ന​മാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് വി​ശേ​ഷാ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥി​രം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി ന​ട​ത്ത​ണം. കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ചേ​രാ​ൻ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ലു​ണ്ട്. 1991 മു​ത​ൽ ന​ട​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​രാ​ർ, ദി​വ​സ​വേ​ത​ന ആ​ശ്രി​ത നി​യ​മ​നം, ത​സ്തി​ക​മാ​റ്റം, സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ ഫ​യ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ത് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റി​ൽ​നി​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം വാ​ങ്ങി അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​പ്ര​കാ​രം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച് വേ​ണം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വോ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് അം​ഗീ​കൃ​ത ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ 40 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ മെം​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പി​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ചി​ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നുംറിപ്പോർട്ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെയ്യുന്നു.

