Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 10:47 PM IST

    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് തീ​വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ള്ള; ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ത​ല​യി​ലി​ട്ട് കൈ​ക​ഴു​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് തീ​വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ള്ള; ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ത​ല​യി​ലി​ട്ട് കൈ​ക​ഴു​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മം
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: പ​മ്പ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് തീ​വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ള്ള. ക​ള്ള​ക്ക​ണ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടാ​ൻ അ​സൂ​ത്രി​ത നീക്കം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ​വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ​ ത​ല​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ കൈ​ക​ഴു​കാ​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കും ബി​ല്ലു​ക​ളും ഇ​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​ന്‍റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് പ​ന്ത​ൽ നി​ർ​മാ​ണം അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ​ത് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ സൊ​​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഇ​വ​ന്‍റ് മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ് പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തു​ക​ക്ക് ക​രാ​ര്‍ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി ബി​ല്ലു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ന് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​പ​ക​രാ​ര്‍ ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ഉ​പ​ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ഓ​ഡി​റ്റി​ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ബി​ല്ലു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മ​ല്ല. ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​നു​ള്ള ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ടു​ല​ക്ഷ​മാ​ണ് ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ടു കോ​ടി​യു​ടെ സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പ് വ​രു​മാ​നം അ​വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. വി.​ഐ.​പി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ ചെ​ല​വി​ലും ക​ണ​ക്കി​ല്ല.

    മ​രാ​മ​ത്ത് പ​ണി​ക​ള്‍ ന​ൽ​കി​യ​ത് ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്. കൈ​കാ​ര്യ ചെ​ല​വാ​യി 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​തു​ക ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​നം തി​രി​ച്ചു​ള്ള ചെ​ല​വ് ഉ​പ​ക​രാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലും ത​ട്ടി​പ്പ്​

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും ത​ട്ടി​പ്പ്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ 3000 പേ​ര്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എ​ന്നാ​ൽ, 500ൽ ​താ​ഴെ ആ​ളു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​രി​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച​ത്. കു​റ​ച്ച്​ ഭ​ക്ഷ​ണം കു​ഴി​ച്ച്​ മൂ​ടി​യെ​ന്ന വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സം​ഗ​മ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 5000 പേ​ര്‍ ക​ഴി​ച്ച​തി​ന് എ​ട്ട​ര ല​ക്ഷം ചെ​ല​വാ​യെ​ന്നും ക​ണ​ക്കി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ ആ​കെ നാ​ലാ​യി​രം പേ​ര്‍ മാ​ത്രം എ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ണ​ക്ക്. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ​കൂ​ർ ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ട് കോ​ടി ഇ​നി​യും തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച തു​ക​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ൻ​പു​ട്ട് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ഹോ​ട്ട​ൽ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തി​ലും ജി.​എ​സ്.​ടി ന​മ്പ​ർ ഇ​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​പു​ട്ട് ക്രെ​ഡി​റ്റാ​യി കി​ട്ടേ​ണ്ട തു​ക വാ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ല. ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ayyappa sangamam
    News Summary - report against agola Ayyappa Sangamam expenses
    Similar News
    Next Story
    X