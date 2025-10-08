Begin typing your search above and press return to search.
    8 Oct 2025 7:18 AM IST
    പുനരുപയോഗ ഊർജ ചട്ടഭേദഗതി; തുടർനടപടി നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച​​​ശേഷം

    സോളാർ പ്ലാന്‍റ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​​രം: സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം. ​​ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ​​പോ​രെ​ന്നും നേ​രി​ട്ട്​ ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സു​പ്രീം​​കോ​ട​തി ​ശ​രി​വ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ​

    രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ദം​കേ​ൾ​ക്ക​ൽ, തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഏ​കീ​കൃ​ത രീ​തി​യി​ല​ല്ലെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ഫോ​റം ഓ​ഫ് റ​ഗു​ലേ​റ്റേ​ഴ്സി​നെ കൂ​ടി ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന്​ കോ​ട​തി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ അ​ഡ്വ. ആ​ന​ന്ദ് ഗ​ണേ​ശ​നെ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി ആ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ​വി​ഷ​യം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ആ​യ​തി​നാ​ൽ സോ​ളാ​ർ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്​​ഥാ​ന റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ​ശ​രി​വ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ​റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നെ​തി​രെ ‘ഡൊ​മെ​സ്റ്റി​ക്​ ഓ​ൺ​ഗ്രി​ഡ്​ സോ​ളാ​ർ പ​വ​ർ പ്രൊ​സ്യൂ​മേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റം കേ​ര​ള’​യാ​ണ്​ ഹൈ​​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ട്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഉൗ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ നീ​ളു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​യി.

