Madhyamam
    28 Sept 2025 7:39 AM IST
    28 Sept 2025 7:39 AM IST

    സൗരോർജ ഉൽപാദകരുടെ വാദം തള്ളി; ചട്ടഭേദഗതി​ പിന്തുണച്ച് സർക്കാർ

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി സോ​ളാ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ
    സൗരോർജ ഉൽപാദകരുടെ വാദം തള്ളി; ചട്ടഭേദഗതി​ പിന്തുണച്ച് സർക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യ​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത പു​നു​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​​യു​ടെ ക​ര​ടി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ര​ട്​ ത​യ​റാ​ക്കി​യ​ത്​ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ​ല്ലെ​ന്നും ഈ ​മാ​റ്റം വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ന​ക്ഷ​ത്ര​ചി​ഹ്​​ന​മി​ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളു​ന്ന മ​റു​പ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും 2040 ഓ​ടെ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​നു​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​മാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ര​ട്​ പ്ര​സി​ദ്ധ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ നെ​റ്റ്​ മീ​റ്റ​റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ബി​ല്ലി​ങ്​ കാ​ര​ണം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​ത്​ സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്​ നി​ല​വി​ലെ അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്. പു​തു​താ​യി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ചി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. അ​ത് സോ​ളാ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ധി​ക നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ര​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ വാ​ദം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘സോ​ളാ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ’ സം​ഘ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ വി​വി​ധ സ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ 99 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും എ​തി​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സോ​ളാ​ർ ഇ​ത​ര ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട കേ​സ്​ കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​മ​ച​ട്ടം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

