Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഭർത്താവിന്‍റെ അപകട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 March 2026 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 11:20 PM IST

    ഭർത്താവിന്‍റെ അപകട മരണം ഭാര്യയുടെ പുനർവിവാഹം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്​ തടസ്സമല്ല -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭർത്താവിന്‍റെ അപകട മരണം ഭാര്യയുടെ പുനർവിവാഹം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്​ തടസ്സമല്ല -ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഭാ​ര്യ പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന​ത്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​വ് മ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മ​​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വി​ധ​വ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹ​ത്തെ കോ​ട​തി നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ശോ​ഭ അ​ന്ന​മ്മ ഈ​പ്പ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ജോ​ലി​യും പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ആ​ശ്രി​ത എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നി​ഷേ​ധി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 4.60 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 16.25 ല​ക്ഷ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2009 ജൂ​ൺ 16ന് ​ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ക്ക്​ ജോ​ലി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​തും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​​ ആ​ശ്രി​ത എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹ​ത്തോ​ടെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ത്വം പു​തി​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി വാ​ദം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ യു​വ​തി പു​ന​ർ വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്തെ വൈ​വാ​ഹി​ക അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ജോ​ലി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ശ്രി​ത​യെ​ന്ന പേ​രി​ലെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​ർ​ഹ​ത​യും ഇ​ല്ലാ​ത​കു​ന്നി​ല്ല. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ മ​രി​ച്ച​താ​ണ്​ പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ന​ട​പ​ടി ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത​​ണെ​ന്നും​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:remarriagehigh courtKerala
    News Summary - Husband's accidental death and wife's remarriage are not obstacles to compensation - High Court
    Similar News
    Next Story
    X