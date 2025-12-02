Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:02 AM IST

    കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി

    • മരിച്ചത് ഭാര്യയെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി
    കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി
    കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി. വയനാട് സ്വദേശി ജിൽസണെയാണ് കഴുത്തറുത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 5 മാസമായി റിമാൻഡിലായിരുന്നു ഇയാൾ.

    കഴുത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജിൽസണെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയ വിവരം.

    ഏപ്രിൽ14നാണ് ജിൽസൺ റിമാൻഡിലാകുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പും ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയ ജിൽസണ് അധികൃതർ കൗൺസിലിങ് നൽകിയിരുന്നതായി ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

    TAGS:Death NewsKannur Central JailMurder CaseLatest News
