മതവിദ്വേഷം ആളിപ്പടരുന്നു; ലോകസമൂഹത്തിന്​ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ ലജ്ജിച്ച്​ തലതാഴ്ത്തുന്നു​ -മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും യു.​പി​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷം ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ല​ജ്ജി​ച്ച്​ ത​ല​താ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. മ​നു​ഷ്യ​ർ ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ്​ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തും വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ത​ത്ത്വം ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​കു​ല​ത്തി​ൽ 169ാമ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​നെ​പോ​ലെ കാ​ല​ത്തെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത മ​റ്റൊ​രു ഗു​രു​വി​ല്ല. സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ക്ര​മം ബ്രാ​ഹ്മ​ണാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ അ​യി​ത്ത​വും അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും ജീ​ർ​ണാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കി​യ കാ​ല​ത്താ​ണ് ഗു​രു ജീ​വി​ച്ച​ത്. ചി​ന്താ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി, എ.​എ. റ​ഹീം എം.​പി, എം.​എം. ഹ​സ​ൻ, ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Religious hatred flares up India bows down in shame in front of world community says Chief Minister