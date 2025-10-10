Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസർക്കാർ നിയോഗിച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 1:45 PM IST

    സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മുനമ്പം ജുഡീഷ്യല്‍ കമീഷന് തുടരാമെന്ന് ഹൈകോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച്; സിംഗ്ള്‍ ബെഞ്ച് വിധി റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മുനമ്പം ജുഡീഷ്യല്‍ കമീഷന് തുടരാമെന്ന് ഹൈകോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച്; സിംഗ്ള്‍ ബെഞ്ച് വിധി റദ്ദാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: മുനമ്പം ഭൂമി വിഷയത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് ആശ്വാസം. മുനമ്പം ജുഡീഷ്യല്‍ കമീഷന്‍ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈകോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി.

    സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ച മുനമ്പം ജുഡീഷ്യല്‍ കമീഷന് തുടരാമെന്നും ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ അപ്പീലിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. ഹരജിക്കാർക്ക് ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ഇല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, ജുഡീഷ്യല്‍ കമീഷൻ ശിപാർശകളുമായി സർക്കാറിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി നൽകി.

    ഭൂമി വഖഫ് വകയാണെന്ന് വഖഫ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വിഷയം പരിഗണിക്കാന്‍ വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന് മാത്രമാണ് അധികാരമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു കമീഷന്‍ നിയമനം റദ്ദാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Judicial CommissionHigh court verdictWaqf LandMunambam Commission
    News Summary - Relief for the government: High Court division bench allows Munambam Judicial Commission to continue
    Similar News
    Next Story
    X