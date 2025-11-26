മുനമ്പം ജനതക്ക് ആശ്വാസം, ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാറിന് ഹൈകോടതി അനുമതി

മുനമ്പം ജനതക്ക് ആശ്വാസം, ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാറിന് ഹൈകോടതി അനുമതിtext_fields
കൊച്ചി: മുനമ്പം താമസക്കാരുടെ ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാന് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് ഹൈകോടതി അനുമതി നൽകി. കേസിൽ അന്തിമവിധി വരുന്നതുവരെ താല്ക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തില് നികുതി സ്വീകരിക്കാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്.
മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമി അല്ല എന്നായിരുന്നു ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാന് റവന്യൂ അധികൃതര്ക്കു നിര്ദേശം നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭൂസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഉള്പ്പെടെ ഹരജികളാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുത്. ഭൂമി ദാനമായി നൽകിയതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മുനമ്പത്തെ താമസക്കാർ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി നികുതി സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദേശം. ഭൂസംരക്ഷണ സമിതി ഉള്പ്പെടെ നല്കിയ ഹരജികള് നേരത്തെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രന് ബുധനാഴ്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി വിഷയം ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പരിഗണനയിലായിരിക്കെ അതില് കോടതിക്ക് ഇടപെടനാകില്ലെന്ന് വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി ഹരജിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് ഹൈകോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ ഹരജിക്കാര് ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് 1950ലെ ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫാറൂഖ് കോളേജിനുള്ള ദാനമായിരുന്നുവെന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാല് ഭൂമി വഖഫ് അല്ലാതായി മാറിയെന്നും ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധിച്ചത്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിനെയും കേരള വഖഫ് ബോര്ഡിനെയും എതിര് കക്ഷികളാക്കിയാണ് അപ്പീല്.
