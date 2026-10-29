‘പൊതുബോധത്തിന് കീഴ്പ്പെടാനാകില്ല’; ചേരാനല്ലൂർ അപകടത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈകോടതി തടഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: ചേരാനല്ലൂരില് 17കാരന് ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് തട്ടുകടയുടമ മരിച്ച സംഭവത്തില് കുട്ടിയുടെ പിതാവായ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈകോടതി തടഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുമ്പാകെ ഹാജരാകണമെന്ന് ജഡ്ജിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ജഡ്ജി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ആണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. ജഡ്ജി പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും ചോദ്യംചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അപേക്ഷകൻ നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസറാണെന്നും അദ്ദേഹം നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പൊതുബോധത്തിന് കീഴ്പ്പെടാനാകില്ലെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, തുടർ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അപേക്ഷകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദേശിച്ചു. അതേസമയം, കേസിൽ ജഡ്ജിയെ വ്യാഴാഴ്ചയും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഉച്ചയോടെ ജില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച കൊച്ചി ഹൈകോടതിക്കടുത്തുള്ള പൊലീസ് ക്ലബിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. താനറിയാതെയാണ് മകൻ കാറുമായി പുറത്തു പോയതെന്ന മുൻനിലപാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനുമുന്നിലും ജഡ്ജി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസിനോടും ഇതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് മൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതെന്നാണ് പതിനേഴുകാരൻ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. കേസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് അന്വേഷണം ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്.
അതേസമയം, അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ഹൈകോടതി തീരുമാനമെടുക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെൻ സെന്നിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അഞ്ചംഗ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം. ഹൈകോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ജഡ്ജിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തത്. കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തതിനാല് ആർ.സി ഓണറായ പിതാവിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു. 17കാരന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.