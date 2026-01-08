Begin typing your search above and press return to search.
    ഇടത് സഹയാത്രികൻ റെജി ലൂക്കോസ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു, 'ഇനിയുള്ള കാലം ബി.ജെ.പിയുടെ ശബ്ദമാകും'

    ഇടത് സഹയാത്രികൻ റെജി ലൂക്കോസ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു, ഇനിയുള്ള കാലം ബി.ജെ.പിയുടെ ശബ്ദമാകും
    തിരുവനന്തപുരം: ഇടത് സഹയാത്രികനും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ശബ്ദവുമായിരുന്ന റെജി ലൂക്കോസ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഷാൾ അണിയിച്ച് അംഗത്വം നൽകി.

    പഴയ ദ്രവിച്ച ആശങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ നാട് വൃദ്ധസദനമായി മാറുമെന്നും ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം പകർന്ന് നൽകുന്ന വികസനവും ആശയവും തന്നെ കുറേനാളായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിയുള്ള കാലം ബി.ജെ.പിയുടെ ശബ്ദമായി മാറുമെന്നും റെജി ലൂക്കോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    'ബി.ജെ.പിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നതായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇടതുപക്ഷ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച എന്റെ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ വർഗീയ വിഭജനത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.'- റെജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞു.

