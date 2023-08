മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളി; ഹർഷീനക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ ക​ത്രി​ക വ​യ​റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഹ​ർ​ഷീ​ന​ക്ക്​ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്. ക​ത്രി​ക വ​യ​റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ചി​കി​ത്സ​പ്പി​ഴ​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് എ​വി​ടെ നി​ന്നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ഹ​ർ​ഷീ​ന​ക്ക്​ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ണ്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം (സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ലും) ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ന്റെ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഹൃ​ദ്യം പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ​മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നും ഫീ​സ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക്​ പ​ക​രം ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കാ​യാ​ണ്​ ബി​ൽ​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ബി​ൽ സ​ബ്ജ​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. Show Full Article

rejected the report of medical board; The minister said that justice will be provided to Harsheena