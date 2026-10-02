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    തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക നിരാകരിക്കണം -പ്രകാശ് കാരാട്ട്

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    തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക നിരാകരിക്കണം -പ്രകാശ് കാരാട്ട്
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    ത​ല​ശ്ശേ​രി: വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക നി​രാ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം മു​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ നാ​ലാം ച​മ​ര​വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബം​ഗാ​ളി​ല്‍ 24 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 60 ശ​ത​മാ​നം മു​സ് ലിം​ക​ളാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മ​മാ​ണ് വ​ന്ന​ത്.

    മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ രാ​ജി വെ​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കും. ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ തെ​രു​വി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ക​ര്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ.​ഡി, ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പോ​ലും വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​രാ​യി രാ​ജ​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ.​പി ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍, കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷ്, എ.​എ​ന്‍. ഷം​സീ​ര്‍, പി. ​ശ​ശി, കാ​രാ​യി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍, എം.​സി. പ​വി​ത്ര​ന്‍, സി.​കെ. ര​മേ​ശ​ന്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ വി​നോ​ദി​നി, മ​ക​ന്‍ ബി​നീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ​യ്യാ​മ്പ​ല​ത്ത് രാ​വി​ലെ കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Reject Intensive Voter Revision: Prakash Karat Speaks at Kodiyeri Memorial
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