    date_range 12 Aug 2025 6:55 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 6:55 AM IST

    വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ പോര, ഉപയോഗം കുറക്കണം

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​​ടെ നി​ല​വി​ലെ രീ​തി​യോ​ട്​ വി​യോ​ജി​ച്ച്​ ​റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ല ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച്​ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി വി​ല​കൂ​ടി​യ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം താ​രി​ഫ്​ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​​ടെ ഉ​​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലും എ​ത്തു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ബ​ദ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​​റെ​യും ഗാ​ർ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്​ വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും രാ​ത്രി​യി​ലു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം കൂ​ടാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​ൻ വ്യാ​പ​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​​ദേ​ശം.

    വൈ​ദ്യു​ത വി​ത​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ ‘ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ സൈ​ഡ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ (ഡി.​എ​സ്.​എം) കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ, ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സൂ​ക്ഷ്​​മ​ത പു​ല​ർ​​​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ. പു​തി​യ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ ഓ​ർ​​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഫു​ൾ​ബോ​ർ​ഡോ ഉ​പ​സ​മി​തി​യോ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വേ​ണം വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ന്ന ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ.

    ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണം വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്​ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ വാ​ദം. പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​വേ​ന​ലി​ലും അ​തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

