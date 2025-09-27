Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Sept 2025 7:57 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 7:57 AM IST

    ​കെ.എസ്.ഇ.ബി ബാധ്യത; കണക്ക്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ​റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ

    ​കെ.എസ്.ഇ.ബി ബാധ്യത; കണക്ക്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ​റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​ത വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ക​മ്മി നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​പ്ടെ​ൽ (അ​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ന​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി) ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക്​ കൂ​ട്ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മാ​യി റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വൈ​ദ്യു​തി​നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​​ടെ ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ വീ​ണ്ടും നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട്​ ക​മീ​ഷ​ൻ യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​രി​ഫ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ, പി​ന്നീ​ട്​ നി​ക​ത്താ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യോ​ടെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​​​യാ​യി (റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്) ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്​ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. 6645.30 കോ​ടി​യാ​ണ്​ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്​ അ​ഥ​വാ ക​മ്മി​യാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കു​ള്ള​ത്​. ഇ​ത്​ 2024 ലെ ​ക​ണ​ക്കാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു​ശേ​ഷം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ലാ​ഭ​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​പ്​​ടെ​ലി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ത​ട​ക്കം ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി സ​മ​ർ​പി​ക്കാ​ൻ ​ക​മീ​ഷ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യും. ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ന​ഷ്ടം എ​ങ്ങ​നെ നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ക​മീ​ഷ​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​കും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ക. ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​പ്​​ടെ​ലി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:regulatory commissionelectricity bill hikeKeralaKSEB
    News Summary - Regulatory Commission demands an accounts details of kseb
