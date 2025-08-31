Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഭാ​ര​മാ​വു​മോ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 6:59 AM IST

    ഭാ​ര​മാ​വു​മോ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്? സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് നി​ർ​ണാ​യ​കം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കും
    KSEB
    cancel
    camera_alt

    KSEB

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​ത വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ക​മ്മി നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​പ്ടെ​ൽ (അ​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ന​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി) ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യി മാ​റി​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല വ​രു​മാ​ന​ക്ക​മ്മി അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ് 6000 കോ​ടി​യോ​ള​മാ​ണ്.

    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന് ഒ​രു രൂ​പ വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​രം എ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ താ​രി​ഫ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പി​ന്നീ​ട്​ നി​ക​ത്താ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യോ​ടെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​​​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Government of KeralaRegulatory SystemKSEBSupreme Court
    News Summary - Regulatory asset or burden? The government's stance is decisive
    Similar News
    Next Story
    X