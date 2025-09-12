Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 7:56 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 7:56 AM IST

    റെഗുലേറ്ററി അസറ്റ്: സമയപരിധി നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടിവരും, ആപ്ടെലിന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകി റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ

    റെഗുലേറ്ററി അസറ്റ്: സമയപരിധി നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടിവരും, ആപ്ടെലിന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകി റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​ത വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ക​മ്മി നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​പ്ടെ​ൽ (അ​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി) ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി വി​വ​രി​ച്ച്​ സം​സ്​​ഥാ​ന റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ക​മ്മി തു​ക 6645.30 കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​തു​ക 2028 മാ​ർ​ച്ച്​ 31ന​കം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യൂ​നി​റ്റി​ന്​ ഒ​രു രൂ​പ വെ​ച്ച്​ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും​ ക​മീ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ചാ​ർ​ജാ​യാ​ണ് ഈ ​തു​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ക. വ​ർ​ധ​ന​വ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​മ്മി നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​രി​ഫ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പി​ന്നീ​ട്​ നി​ക​ത്താ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യോ​ടെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​​​യാ​യി (റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്) ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്​ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ന്ന​ത്. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യി മാ​റി​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല വ​രു​മാ​ന​ക്ക​മ്മി അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളോ​ട്​ നി​ല​വി​ലെ സ്​​ഥി​തി ആ​പ്​​ടെ​ൽ ആ​രാ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള വൈ​ദ്യു​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ സം​സ്​​ഥ​ന​ത്ത്​ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജ്​ 16 പൈ​സ​യും 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 12 പൈ​സ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്​​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​നി​യും നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​രം കൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​പ്പീ​ലി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. 2011-12, 2012-13, 2016-17 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​മാ​ന​ക്ക​മ്മി വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം മ​ഴ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം മൂ​ലം ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. 2017-18 മു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​ക്ക​മ്മി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം സ​മ​യ​പ​രി​ധി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്​ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.


    TAGS:Kerala Electricity Regulatory CommissionKeralaKSEB
