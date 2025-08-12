Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    റെഗുലേറ്ററി ആസ്തി: വരുമാനക്കമ്മി പരിഹരിക്കാൻ ചാർജ് കൂട്ടേണ്ട; വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ ക്രമീകരണം മതി

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന ബാ​ധ്യ​ത​യേയുള്ളൂ
    KSEB
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യി (റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ്) മാ​റി​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല വ​രു​മാ​ന​ക്ക​മ്മി നി​ക​ത്താ​ൻ അ​നു​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ലെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും മ​തി​യാ​കും.

    വൈ​ദ്യു​തി​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല ന​ഷ്ട​മാ​യ 1.6 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം നി​ക​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ക​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ക റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യ 6600 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്.

    ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം 623.49 കോ​ടി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ 6000 കോ​ടി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി ചു​രു​ങ്ങി. ഈ ​ബാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ന് ഒ​രു രൂ​പ​യോ​ളം വൈ​ദ്യു​തി​നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 30 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത്, പ്ര​തി​മാ​സം 1000 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ലാ​ഭം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലാ​യി​ട്ടും 500 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ശു​ഭ​സൂ​ച​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം കു​റ​വ് വ​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം മ​ഴ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തോ​ടെ ഡാ​മി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ൽ 600 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​ള്ളം അ​ധി​കം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​തും വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൂ​ടി​യ സ​മ​യ​ത്തേ​ക്കു മാ​​ത്ര​മാ​ക്കി​യ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ചെ​ല​വ് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം കു​റ​ച്ചേ​ക്കും.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന ബാ​ധ്യ​ത​യേ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​ക്കു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. അ​തേ​സ​മ​യം, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന് 90 പൈ​സ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 1000 രൂ​പ ബി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന് ഏ​താ​ണ്ട് 200 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന ബി​ല്ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ഓ​രോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​വും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ വ​ര​വു​ചെ​ല​വി​ൽ​നി​ന്ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ന്റെ​യും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ട്രൂ​യി​ങ് അ​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ട്രൂ​യി​ങ് അ​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന വ​ര​വു​ചെ​ല​വി​ന്റെ ക​മ്മി​യെ​യാ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​സ​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും, അ​ത് ഒ​രു സ​ഞ്ചി​ത തു​ക​യാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

