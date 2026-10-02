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    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്

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    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ (എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ്) അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ല​ല്ലാ​തെ സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്. ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി. ആ​ദ്യ നി​യ​മ​ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും, പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​വേ​ദ​ന​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ നി​ര​സി​ച്ച​ത്. പ​ത്തും അ​തി​ല​ധി​ക​വും വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ഓ​രോ ക​രാ​റി​നു​മി​ട​യി​ലെ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ മു​ട​ക്ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ദം. വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ക്കാ​ര​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ച്ചെ​ല​വി​ന് കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ടി​ൽ ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും 2024-25ൽ 4.75 ​ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ചെ​ല​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ഥി​രം ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഒ​ന്നും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ക​രാ​റി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​വ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​രാ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ പി.​എ​സ്‌.​സി വ​ഴി​യു​ള്ള സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി തു​ല​നം ചെ​യ്യാ​നാ​കി​ല്ല. സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ന സ​മ​യ​ത്തോ, അ​തി​നു ശേ​ഷ​മോ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത, ആ​ർ​ജി​ത അ​വ​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ക​രാ​ർ നി​യ​മ​നം എ​ന്ന​തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം മാ​റ്റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ഹാ​ഡ്സി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 13 പേ​രെ​യും ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​യി​ലെ നാ​ല് പേ​രെ​യും സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, അ​വ കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​മാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ​മാ​ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

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    News Summary - Regularisation Not Possible for MGNREGS Contract Employees: Local Self-Government Dept
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