വയനാട്ടില് കോണ്ഗ്രസ് നിര്മിക്കുന്ന വീടുകള്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് അടുത്തയാഴ്ച -വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് ഉരുൾ ദുരന്തബാധിതർക്ക് കോണ്ഗ്രസ് നിര്മിക്കുന്ന വീടുകള്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും. രജിസ്ട്രേഷന് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്ലാന് അംഗീകരിച്ച് നിര്മാണം തുടങ്ങും. ഇതുകൂടി പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് വീടുകളുടെ ആകെ എണ്ണം 300 ആകും. വയനാട്ടില് ആകെ നിര്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ 400 വീടുകളില് മുന്നൂറും നിര്മിക്കുന്നത് കോണ്ഗ്രസും കോണ്ഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
വയനാട്ടില് പ്രഖ്യാപിച്ച പല കാര്യങ്ങളും കോണ്ഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാഹുല് ഗാന്ധി ഇടപെട്ട് കര്ണാടക സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറ് വീടുകളുടെ പണം കൈമാറി. ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറ് വീടുകളുടെ നിര്മാണം തുടങ്ങി. അപ്പോള് തന്നെ ആകെയുള്ള നാനൂറ് വീടുകളില് ഇരുനൂറ് വീടുകളായി. സര്ക്കാര് ബാങ്കില് 742 കോടി രൂപ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചികിത്സാ ചെലവും പലര്ക്കും വാടകയും നല്കുന്നില്ല. പണം ബാങ്കില് ഇട്ടിട്ട് സര്ക്കാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഞങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നൂറ് വീടുകളും അവിടെ വരും.
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സമാഹരിച്ച ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടുത്തയാഴ്ച കെ.പി.സി.സിക്ക് കൈമാറും. ഭൂമി കണ്ടെത്താന് സര്ക്കാര് ഒരു വര്ഷമെടുത്തു. ഞങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച വീടുകള് വെന് സര്ക്കാര് സ്ഥലം നല്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള് മൂന്ന് മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികള് ഞങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്. നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്താതെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാകില്ല. ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതില് സര്ക്കാര് ഒരു വര്ഷം വൈകിയപ്പോള് ഞങ്ങള് മൂന്ന് മാസം താമസിക്കാന് പാടില്ലെന്നാണോ എന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഞാന് പണം തട്ടിയെന്നാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. സി.പി.എമ്മിന്റെ ഒരാള് അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് കാര്ഡ് ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കെ.പി.സി.സിക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണം ഞാന് അടിച്ചു മാറ്റിയെന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ ഒരു കാര്ഡ്. പിണറായി വിജയന് പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിയായി ഇരുന്ന 16 വര്ഷവും സി.പി.എം പിരിച്ച ഫണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം വീട്ടില് കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നോ?
ഞാന് നൂറു കോടി രൂപ കൊണ്ടു പോയെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എ.കെ.ജി സെന്ററില് നിങ്ങള് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തില് എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് കാര്ഡ് ഇറക്കുകയാണ്. അയാളോട് പറഞ്ഞേക്ക്, എല്ലാം കഴിയുമ്പോള് അയാള്ക്കെതിരെ ഒര്ജിനല് കാര്ഡ് വരുന്നുണ്ടെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
