    അധ്യാപക സംഘടനകൾക്ക്​ ഹിതപരിശോധന; 39ൽ 36 സംഘടനകളും എതിർത്തു

    • അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​ത്​ കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ​യും കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​യു​വും എ.​കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു​വും മാ​ത്രം
    • പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ​ള​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്​ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ. വാ​സു​കി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത 39ൽ 36 ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. സി.​പി.​എം അ​നു​കൂ​ല കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ, സി.​പി.​ഐ അ​നു​കൂ​ല എ.​കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​നു​കൂ​ല കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​എ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​ത്.

    25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​എ​യും എ.​കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സാ​രി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ല കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു, അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​എ.​എം.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ശ​ക്​​ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​മ​റി​യാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ 36 സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചാ​ണ്​ ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചി​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി​യാ​ണ്​ യോ​ഗം ​ന​ട​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ അ​ന​ക്സ്​ ര​ണ്ടി​ലെ ഹാ​ളി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട്​ അ​ധ്യാ​പ​ക ഭ​വ​നി​ൽ സം​യു​ക്​​ത യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ട്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള ശ്ര​മ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കൂ​ടി അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​യ ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും അ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി കെ.​ഇ.​ആ​റി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി പു​തി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്​ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം നി​ശ്​​ച​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ചി​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

    കെ.​ഇ.​ആ​റി​ൽ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​ലും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്താ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നീ​ക്ക​മെ​ന്നും കെ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​എ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​നു​കൂ​ല ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ടി.​എ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

