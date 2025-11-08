Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Nov 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:37 PM IST

    ഗുരുവായൂരിൽ റീല്‍സ്; ജസ്‌ന സലീമിനെതിരെ വീണ്ടും കേസ്

    ഗുരുവായൂരിൽ റീല്‍സ്; ജസ്‌ന സലീമിനെതിരെ വീണ്ടും കേസ്
    ജസ്‌ന സലീം

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍: ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത് റീ​ല്‍സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ജ​സ്ന സ​ലീ​മി​നെ​തി​രെ ടെ​മ്പി​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ദേ​വ​സ്വം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ര്‍ ഒ.​ബി. അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ര്‍.​എ​ല്‍ ബ്രൈ​റ്റ് ഇ​ന്‍ എ​ന്ന ​േവ്ലാ​ഗ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​സ്ന ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ന​ട​യി​ല്‍ റീ​ല്‍സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത് നേ​ര​ത്തേ​യും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ക​ലാ​പ​ശ്ര​മ​ത്തി​നാ​ണ് അ​ന്ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ല്‍ വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്ത് റീ​ല്‍സ് ഷൂ​ട്ട് ചെ​​യ്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ത​ന്റെ ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജി​ലൂ​ടെ ജ​സ്ന സ​ലീം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ല്‍ റീ​ല്‍സ് എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ന്റെ മാ​ത്രം വി​ഡി​യോ ആ​ണ് താ​ന്‍ എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:Kerala News
    News Summary - Reels in Guruvayur; Another case against Jasna Saleem
