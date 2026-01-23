Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 11:05 PM IST
    23 Jan 2026 11:06 PM IST

    ഓ​ടു​ന്ന ബസിന്റെ പിന്നിലെ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി വിദ്യാർഥികളുടെ റീൽസ് ചിത്രീകരണം

    ഓ​ടു​ന്ന ബസിന്റെ പിന്നിലെ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി വിദ്യാർഥികളുടെ റീൽസ് ചിത്രീകരണം
    ഓ​ടു​ന്ന ബ​സി​ന്റെ പി​ന്നി​ലെ ക​മ്പി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ഓ​ടു​ന്ന ബ​സി​ന്റെ പി​ന്നി​ലെ ക​മ്പി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ദൃ​ശ്യം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​താ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി-​വ​ട​ക​ര റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ളു​ടെ പി​ന്നി​ൽ ക​യ​റി റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ബ​സ് നി​ർ​ത്തി ക​ണ്ട​ക്ട​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. സൈ​ക്കി​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​ൾ ക​യ​റി തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കു​ട്ടി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റീ​ൽ​സി​ലു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന വി​ല​ക്കു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​വി​ട്ട റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം.

