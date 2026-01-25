Begin typing your search above and press return to search.
    25 Jan 2026 7:31 AM IST
    25 Jan 2026 7:31 AM IST

    വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങളുമായി റീൽസും വിഡിയോയും

    വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങളുമായി റീൽസും വിഡിയോയും
    തിരുവനന്തപുരം: ഒമ്പതര വർ​ഷത്തെ നേട്ടങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന്​ റീലുകളും വിഡിയോയും തയാറാക്കാൻ കെ.എസ്​.ഇ.ബി. റീലുകൾക്കൊപ്പം ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ, കഥാചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ്​ തയാറാക്കുക. സർക്കാറിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ ഇടുക്കിയിലെ പള്ളിവാസൽ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്​ഘാടനം വിപുലമായി നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്​. ഇതിന്‍റെ വിഡിയോയും തയാറാക്കും. ഇതിന് കെ.എസ്​.ഇ.ബി താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം ത​​ന്നെ റീലുകൾ, വിഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രചാരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    പവർകട്ടില്ലാത്ത കേരളം സാധ്യമായി എന്നതാണ്​ ഉൗർജവകുപ്പ്​ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ പ്രധാന നേട്ടമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്​. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ​ഉൽപാദനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാനാകാത്തത്​ യാഥാർഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പുരപ്പുറ സൗരോർജ പ്ലാന്‍റുകൾ വ്യാപകമായതോടെ സൗ​രോർജ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം​ കൈവരിക്കാനായെന്നത്​ നേട്ടമാണ്​.

    എന്നാൽ സൗരോർജ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമല്ല കെ.എസ്​.ഇ.ബിയിൽ നിന്നും ഊർജവകുപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന വിമർശം നിലനിൽക്കുന്നു. സൗരോർജ ഉൽപാദനം വർധിച്ചത്​ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിച്ചുവെന്ന പരസ്യ നിലപാട്​ ​കെ.എസ്​.ഇ.ബി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സൗ​രോർജ ഉൽപാദകരും കെ.എസ്​.ഇ.ബിയും ​തമ്മിലെ പോരിന്​ റഗുലേറ്ററി കമീഷന്‍റെ തെളിവെടുപ്പുകളടക്കമുള്ള വേദികൾ പ​ലപ്പോഴും സാക്ഷിയായി. സോളാറിൽ നിന്നടക്കമുള്ള പകൽ വൈദ്യുതി രാത്രിയും ശേഖരിക്കാവുന്ന ‘ബെസ്​’ പദ്ധതിയടക്കം വൈദ്യുത മേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിവെക്കാനായത്​ നേട്ടമായി ഊർജവകുപ്പ്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെയും നിർമാണം ​വേഗത്തിലാക്കിയതും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ്​ സർക്കാർ വാദം.

