ഓൺലൈനിലും ചുവപ്പുനാട

cancel By പി.പി. കബീർ കൊച്ചി: വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക്​ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വില്ലേജ്​ ഓഫിസുകളിലെ ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മതിയായ കാരണമില്ലാതെ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതും തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരെ വലക്കുകയാണ്​. അപേക്ഷകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വില്ലേജ്​ ഓഫിസർമാരാണ്​. ഫീസടച്ച്​ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരോട്​ വീണ്ടും നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകാനും ഫീസ്​ അടക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ലാൻഡ്​​ റവന്യൂ കമീഷണർ ജില്ല കലക്ടർമാർക്ക്​ കത്ത്​ നൽകി​യിരിക്കുകയാണ്​. ഉദ്യോഗസ്ഥ ന്യായം ജോലിഭാരവും ആൾക്ഷാമവുമാണ്​ അപേക്ഷകൾ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ​ കാരണമെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ. കൈമടക്ക് മുടങ്ങിയതോ ​കാരണം ? ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നതോടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്​ കൈമടക്ക്​ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്​ അപേക്ഷകൾ അകാരണമായി നിരസിക്കുന്നതിനും പഴയ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനും പിന്നിലെന്നും​ ആക്ഷേപമുണ്ട്​. റെലിസ് വഴി ലഭിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ്​, തണ്ടപ്പേർ പകർപ്പ്​, ഫീൽഡ്​ മെഷർമെന്‍റ്​ ബുക്ക്​ (എഫ്​.എം.ബി) പകർപ്പ്​, അടിസ്ഥാന നികുതി രജിസ്റ്റർ (ബി.ടി.ആർ) പകർപ്പ്​. ഫീസ്: തണ്ടപ്പേർ​ 300 രൂപ, എം.എം.ബി 500, ബി.ടി.ആർ 300. ‘‘വില്ലേജിൽ ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ പകർപ്പ്​ ഓൺലൈനായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കൂട്ടത്തോടെ നിരസിക്കുന്നത്​ ഗുരുതര കൃത്യവിലോപമാണ്​. കലക്ടർമാർ സമയബന്ധിതമായി നടപടി ഉറപ്പാക്കണം’’ –ലാന്‍ഡ്​ റവന്യൂ കമീഷണർ അപേക്ഷകളുടെ ഇനം കിട്ടിയവ അംഗീകരിച്ചവ നിരസിച്ചവ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവ

ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ്​ 72424 21715 16484 34225 തണ്ടപ്പേർ പകർപ്പ്​ 96084 54873 15648 25563 എഫ്​.എം.ബി പകർപ്പ്​ 652 0 395 257 ബി.ടി.ആർ പകർപ്പ്​ 15730 9570 841 5319 Show Full Article

News Summary -

Red tape online too-Out of 184890 applications received from this only 86158 were accepted by the village officers