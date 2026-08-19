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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 7:35 AM IST

    കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; തീരമേഖലകളിൽ റെഡ്​ അലർട്ട്

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    കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; തീരമേഖലകളിൽ റെഡ്​ അലർട്ട്
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    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ തീരദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ തിരമാലക്കും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത മുൻനിർത്തി എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11.30 വരെ 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്​ മുന്നറിയിപ്പ്.

    തീരദേശ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, വെള്ളം കയറാനും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി, രാമനാഥപുരം, തൂത്തുക്കുടി, തിരുനെൽവേലി തീരങ്ങളിലും, ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി, കർണാടക തീരങ്ങളിലും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയ ജില്ലകളും പ്രദേശവും

    തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പിൽ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെ

    കൊല്ലം: ആലപ്പാട് മുതൽ ഇടവ വരെ

    ആലപ്പുഴ: ചെല്ലാനം മുതൽ അഴീക്കൽ ജെട്ടി വരെ

    എറണാകുളം: മുനമ്പം എഫ്​.എച്ച്​ മുതൽ മറുവക്കാട് വരെ

    തൃശൂർ: ആറ്റുപുറം മുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ

    മലപ്പുറം: കടലുണ്ടി നഗരം മുതൽ പാലപ്പെട്ടി വരെ

    കോഴിക്കോട്​: ചോമ്പാല എഫ്​.എച്ച്​ മുതൽ രാമനാട്ടുകര വരെ

    കണ്ണൂർ: വളപട്ടണം മുതൽ ന്യൂ മാഹി വരെ

    കാസർകോട്: കുഞ്ചത്തൂർ മുതൽ കോട്ടക്കുന്നുവരെ

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    TAGS:Red AlertKerala coastfishermen warningSea Surge
    News Summary - Red Alert On Kerala Coast For Kallakkadal
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