Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:10 AM IST

    സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി.​വി രാ​ജ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ൾ, ക​ണ്ണൂ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ൾ, തൃ​ശൂ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ച്ച​സ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ച​സ്, സ്ട്രെ​ങ്ത് ആ​ൻ​ഡ് ക​ണ്ടി​ഷ​നി​ങ്, മെ​ന്റ​ർ കം ​ട്യൂ​ട്ട​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​യും മ​തി​യാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫോ​റം dsya.kerala.gov.in ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് മു​മ്പാ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് യൂ​ത്ത് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്, ജി​മ്മി ജോ​ർ​ജ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം, വെ​ള്ള​യ​മ്പ​ലം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-33 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: dsya.kerala.gov.in, 0471 2326644.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Teacher Postsports schoolsKerala NewsLatest News
    News Summary - Recruitment in sports schools
    Similar News
    Next Story
    X