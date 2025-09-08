Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്​റ്റോക്കി​ലെ നഷ്ടം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:41 PM IST

    സ്​റ്റോക്കി​ലെ നഷ്ടം ബെവ്​കോ ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് ഈടാക്കൽ: സർക്കുലർ റദ്ദാക്കിയത്​ ശരിവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്​റ്റോക്കി​ലെ നഷ്ടം ബെവ്​കോ ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് ഈടാക്കൽ: സർക്കുലർ റദ്ദാക്കിയത്​ ശരിവെച്ചു
    cancel

    കൊച്ചി: ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ ഔട്ട്​ലറ്റുകളിലെ സ്​റ്റോക്കിലുണ്ടാവുന്ന കുറവിന്‍റെ നഷ്ടം ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് ഈടാക്കണമെന്ന മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ​ റദ്ദാക്കിയത്​ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ശരിവെച്ചു.

    സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ചോദ്യംചെയ്ത് ബിവറേജസ് കോർപറേഷന്‍റെ അപ്പീൽ ഹരജി തള്ളിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ് എസ്​.എ. ധർമാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ​ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. ഇത്തരം സർക്കുലറുകൾക്ക് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഉത്തരവ്.

    കണക്കുകളിൽ വൻ തുകയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ നഷ്ടത്തിന്റെ 90 ശതമാനം ഔട്ട്​ലറ്റ് ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് തുല്യമായും 10 ശതമാനം വെയർഹൗസ് മാനേജറിൽനിന്നും ഈടാക്കണമെന്ന്​ 2017ലാണ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. 2011ലും 16ലും സമാന സർക്കുലറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

    ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിന് 53.21 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടക്കാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി ഔട്ട്​ലറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഹരജിയിലായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ, ജീവനക്കാർ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഈടാക്കുന്നതിന് സർവിസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ടെന്നും ഇത് മറികടന്ന് നിയമപരമായ പിന്തുണയില്ലാതെ എം.ഡിക്ക്​ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത്​ ഡിവിഷൻബെഞ്ചും​ ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:employeesbevcoHigh courtKerala
    News Summary - Recovery of stock losses from Bevco employees: Cancellation of circular upheld
    Similar News
    Next Story
    X