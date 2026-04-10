Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightറെക്കോഡിട്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 April 2026 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 10:15 PM IST

    റെക്കോഡിട്ട് സ്ത്രീവോട്ടർമാർ; ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ബൂത്തിലെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    1,39,21,868 സ്ത്രീവോട്ടർമാരിൽ 1,13,03,164 പേർ ബൂത്തിലെത്തി
    റെക്കോഡിട്ട് സ്ത്രീവോട്ടർമാർ; ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ബൂത്തിലെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീവോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് കണക്കിൽ പുതിയ റെക്കോഡ്. സ്ത്രീവോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്ന് മുന്നണികളും ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള സ്ത്രീവോട്ടർമാരിൽ 81.19 ശതമാനവും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തു. പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് 75.19 ശതമാനമാണ്.

    സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വോട്ട് ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ആകെയുള്ള 1,39,21,868 സ്ത്രീവോട്ടർമാരിൽ ‍1,13,03,164 പേർ വോട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍റെ ഒടുവിലെ കണക്കുകൾ. പുരുഷ വോട്ടർമാരേക്കാൾ 13.6 ലക്ഷം കൂടുതൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തു.

    2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം 73.94 ആയിരുന്നു. 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 71.86 ശതമാനം. അതിനെക്കാൾ 10 ശതമാനത്തോളം വർധനയാണ് ഇത്തവണ. സ്ത്രീവോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം ഇതിനുമുമ്പ് 80ന് മുകളിൽ പോയത് 1987ൽ മാത്രമാണ്. 80.58 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ അന്ന് ബൂത്തിലെത്തി.

    സ്ത്രീവോട്ടർമാർ വൻതോതിൽ ബൂത്തിലെത്തിയതിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ പലതെന്നാണ് മുന്നണികളുടെ നിഗമനം. പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടെ മുന്നണികൾ സ്ത്രീകൾക്കായി നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണെന്നാണ് ഒരുവാദം. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കടക്കമുള്ള വിലക്കയറ്റവും വിവിധ ഫീസ്/ചാർജ് ഇനങ്ങളിൽ സർക്കാർ വരുത്തിയ വർധനവുമാണ് സ്ത്രീകളെ വൻതോതിൽ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിച്ചതെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ അനുകൂലമായി പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും യു.ഡി.എഫ് കരുതുന്നു.

    സ്ത്രീകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ക്ഷേമപദ്ധതികളാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് എൽ.ഡി.എഫും കരുതുന്നു. മേയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണെുന്നതോടെ സ്ത്രീവോട്ടർമാരുടെ ഒഴുക്കിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Women votersKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Record number of women voters; Election with the highest number of women at the booth
