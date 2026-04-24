    Kerala
    Posted On
    date_range 24 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 6:00 AM IST

    എൻജി.​ പ്രവേശന പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോഡ്​ വർധന

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 10,151 പേ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 89.19 ശ​ത​മാ​നം പ​രീ​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി
    എൻജി.​ പ്രവേശന പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോഡ്​ വർധന
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ഹാ​ജ​രാ​യ​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ റെ​ക്കോ​ഡ്​ വ​ർ​ധ​ന. കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച 1,08,409 പേ​രി​ൽ ​96,700 (89.19 ശ​ത​മാ​നം) പേ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 97,759 പേ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ൽ 86,549 പേ​രാ​ണ്​ (88.53 ശ​ത​മാ​നം)​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം 10,151 പേ​ർ അ​ധി​ക​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 152 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 95,016 പേ​രും ഷാ​ർ​ജ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,684 പേ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി. 39,737 പേ​ർ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 30,970 പേ​ർ (77.93 ശ​ത​മാ​നം) പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 46,107 പേ​രാ​ണ്​ ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യി​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഹാ​ജ​രാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​ക്കും. ഇ​ത്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 67,505 ​പേ​രാ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ സ്​​കോ​ർ മേ​യ്​ 10ന​ക​വും റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ജൂ​ൺ 20ന​ക​വും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ്​​കോ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ല​സ്​ ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, മാ​ത്​​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നേ​ടി​യ മാ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി ശേ​ഖ​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച സ​മീ​ക​ര​ണ​രീ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഫാ​ർ​മ​സി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റാ​യ www.cee.kerala.gov.inൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും 200 രൂ​പ വീ​തം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​ട​ച്ച് കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി 26ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന​കം പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ ‘Answer Key Challenge (Engineering)’, ‘Answer Key Challenge (Pharmacy)’ എ​ന്നീ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. പ​രാ​തി ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, അ​ട​ച്ച ഫീ​സ് തി​രി​കെ ന​ൽ​കും. ത​പാ​ൽ/ ഇ-​മെ​യി​ൽ/​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല.

    2026ൽ ​എ​ൻ​ജി.​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ 1,08,409, പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​വ​ർ 96,700

    2025ൽ ​എ​ൻ​ജി. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ 97,759, പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​വ​ർ 86,549

    TAGS: education, entrance exam, engineering, increase, Record
    News Summary - Record increase in the number of people who took the Eng. entrance exam
