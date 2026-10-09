ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ: എസ്​.പിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹൈകോടതി

ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ: എസ്.പിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: അമിത വേഗതയിലും അപകടകരമായും സർവിസ് നടത്തുന്ന ബസുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ എസ്.പിമാരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടി ഹൈകോടതി. തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ബസ് നിർത്തുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസിന്റെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ധരിപ്പിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അമിത വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ വീതിയുള്ള നഗര റോഡിലെ നടപ്പാതയിലൂടെ പോലും വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്. കൊച്ചി ബാനർജി റോഡിൽ നടപ്പാതയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സീബ്ര ക്രോസിങ്ങിലൂടെ നടന്നു വരുന്നവരെ റോഡരികിലൂടെ നിർത്താതെ പാഞ്ഞുവരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ കോടതിക്കാവില്ല. എല്ലാവരുടെയും സമീപനങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്.
സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കർശന നടപടി ഉണ്ടായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബസ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നേരിൽ ബോധ്യമായതാണ്.
അമിത വേഗതയിൽ അരോചകമായി ഹോണടിച്ചാണ് ഇവർ പരാക്രമം കാട്ടുന്നത്. ബസിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ആരും പരാതി നൽകാൻ തയാറാകുന്നില്ല. കോടതിയും ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകും. ആർക്കും മര്യാദക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി. ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കും എന്ന തമാശ പോലും നിലവിലുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
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