    Posted On
    date_range 24 May 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 10:50 PM IST

    ട്രെയിനിൽനിന്ന് ചാടാനൊരുങ്ങിയ ആറു വയസ്സുകാരന്​ രക്ഷകനായി ടി.ടി.ഇ

    ടി.​ടി.​ഇ നി​ഖി​ൽ മി​ത്ര

    ആ​ലു​വ: ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ ടി.​ടി.​ഇ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ള്ള്യേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ടി.​ടി.​ഇ നി​ഖി​ൽ മി​ത്ര​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ആ​ലു​വ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​നി​ൽ​കു​മാ​റും ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യം പ​ത്തും ആ​റും വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളെ ട്രെ​യി​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി. ഇ​തി​നി​ടെ, ട്രെ​യി​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ങ്ങു​ക​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ത​ന്നെ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭ​യ​ന്ന 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഉ​ട​ൻ ട്രെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി. ട്രെ​യി​നി​ന്റെ വേ​ഗം കു​റ​വാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഇ​തു​ക​ണ്ട ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും ചാ​ടാ​നാ​യി വാ​തി​ലി​ന​രി​കി​ൽ എ​ത്തി. ആ​ളു​ക​ൾ ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ടി.​ടി.​ഇ നി​ഖി​ൽ മി​ത്ര ഓ​ടി​യെ​ത്തി. കു​ട്ടി ചാ​ടു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ട്ടി​യെ പി​ടി​ക്കു​ക​യും അ​പാ​യ​ച്ച​ങ്ങ​ല വ​ലി​ച്ച് ട്രെ​യി​ൻ നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശേ​ഷം കു​ട്ടി​യെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു.

    TAGS:trainboyTTEJumpsix year oldsavior
    News Summary - TTE saves six-year-old boy who was about to jump from train
