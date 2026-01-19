Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 11:10 PM IST

    വിശ്വനാഥൻ കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്; രണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം

    വിശ്വനാഥൻ കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്; രണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    വിശ്വനാഥൻ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വ് മ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കോ​ട​തി പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​ഡ്ജി ബി​ന്ദു​കു​മാ​രി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11നാ​ണ് മേ​പ്പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മോ​ഷ​ണം ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ വി​നോ​ദ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച കേ​സ് പി​ന്നീ​ട് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണക്ക് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    Viswanathan death Viswanathan tribe viswanathan murder
    Re-investigation ordered in Viswanathan case; report to be submitted within two months
