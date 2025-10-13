Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    13 Oct 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 12:29 PM IST

    പേടിപ്പിച്ച് വീണ്ടും എലിപ്പനി; ഈ മാസം ഏഴു​ കേസ്​, ഒരു മരണം

    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി, മ​ഞ്ഞ​​പ്പി​ത്തം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യി​ൽ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ 10 പേ​ർ​ക്ക്​ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും ആ​റു പേ​ർ​ക്ക്​​ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​വും ബാ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഴ നി​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​നി അ​ട​ക്കം സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച്​ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എ​ച്ച് മൗ​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി ശ്യാം ​സി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ മ​ക​ൻ ലെ​ന​ൻ സി. ​ശ്യാം (15) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ്യാം. ​

    ഈ മാ​സം മാ​ത്രം ജി​ല്ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്​ ഏ​ഴ്​ എ​ലി​പ്പ​നി കേ​സാ​ണ്. മൂ​ന്നു പേ​ർ​ക്ക്​ രോ​ഗ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം 168 പേ​രാ​ണ്​ എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച​ത്. ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി, മ​ഞ്ഞ​​പ്പി​ത്തം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യി​ൽ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ 10 പേ​ർ​ക്ക്​ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും ആ​റു പേ​ർ​ക്ക്​​ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​വും ബാ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​. എ​ലി​പ്പ​നി അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യു​ള്ള ജ​ന്തു​ജ​ന്യ രോ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​തി ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ത​ല​വേ​ദ​ന​യോ​ടു കൂ​ടി​യ പ​നി​യും ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന​യു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണം. രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ണ്ണി​ൽ ചു​വ​പ്പ് നി​റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ചി​കി​ത്സ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും. പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ആ​ർ​ക്കും എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ക്കാം. ല​ക്ഷ​ണം കാ​ണു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു ത​ന്നെ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​മാ​സം മാ​ത്രം ഏ​ഴു പേ​രാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. എ​ലി ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല എ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം, ന​ന​ഞ്ഞ മ​ണ്ണ്, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലു​ക​ൾ, മ​ലി​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​വി​ടെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ​ർ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കം. അ​തി​ൽ ​ചെ​രി​പ്പി​ടാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റും രോ​ഗം ക്ഷ​ണി​ച്ച് വ​രു​ത്തും.

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ അ​നി​വാ​ര്യം

    • വ്യ​ക്തി ശു​ചി​ത്വ​വും പ​രി​സ​ര ശു​ചി​ത്വ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക
    • വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഡ്രൈ ​ഡേ ആ​ച​രി​ക്കു​ക. കൊ​തു​കി​ന്റെ​യും മ​റ്റും ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക
    • കി​ണ​റു​ക​ളും കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ക
    • ശ​രി​യാ​യ ബൂ​ട്ടു​ക​ളും കൈ​യു​റ​ക​ളും മാ​സ്കു​മി​ല്ലാ​തെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക
    • ശു​ചീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷം കൈ​ക​ളും അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളും സോ​പ്പി​ട്ട് ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കു​ക.
    • വീ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം തു​റ​ന്നി​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക
    • പ​നി പ​ക​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ക.
    • ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​വാ​നും ക​ഴി​ക്കു​വാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ക​ഴു​കു​ക
    • തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഐ​സ് മാ​ത്രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    • മ​ണ്ണു​മാ​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ലി​പ്പ​നി പ്ര​തി​രോ​ധ ഗു​ളി​ക​യാ​യ ഡോ​ക്സി​സൈ​ക്ലി​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന അ​ള​വി​ലും രീ​തി​യി​ലും ക​ഴി​ക്കു​ക
