    Kerala
    date_range 27 Nov 2025 10:58 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 10:58 PM IST

    രഞ്ജിത് ജോൺസൺ വധം; അഞ്ച്​ പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം ഹൈകോടതി ശരിവെച്ചു

    25 വർഷത്തെ പരോളില്ലാത്ത തടവ്​ ഒറ്റ ജീവപര്യന്തമാക്കി രണ്ട്​ പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടു
    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ല്ലം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ ര​ഞ്ജി​ത് ജോ​ൺ​സ​ൺ വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ അ​ഞ്ച്​ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രോ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ത​ട​വും പി​ഴ​യു​മെ​ന്ന ശി​ക്ഷ ഒ​റ്റ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​മാ​യി ഇ​ള​വ്​ ചെ​യ്തു. കൊ​ല്ലം അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ 2019 മേ​യ് 14ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ്​ വ​രു​ത്തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. മ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളെ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ബി​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു.

    2018 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന്​ ​കൊ​ല്ലം അ​യ്യ​രു​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ര​ഞ്ജി​ത്തി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​സ്. ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ത​ഴു​ത​ല പു​തി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​നോ​ജ് (പാ​മ്പ്​ മ​നോ​ജ്), പ​ര​വൂ​ർ ക​ച്ചേ​രി​വി​ള ര​ഞ്ജി​ത് (കാ​ട്ടു​ണ്ണി), പൂ​ത​ക്കു​ളം പാ​ണാ​ട്ടു​ചി​റ​യി​ൽ ബൈ​ജു (ഉ​ണ്ണി), വ​ട​ക്കേ​വി​ഴ തോ​ട്ടി​ൻ​ക​ര പ്ര​ണ​വ്, മു​ഖ​ത്ത​ല കോ​ണ​ത്തു​കാ​വ് വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ​യാ​ണ് ശ​രി​വെ​ച്ച​ത്. ആ​റാം​പ്ര​തി കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ വി​നീ​ത മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ വി​നേ​ഷ്, ഏ​ഴാം പ്ര​തി വ​ട​ക്കേ​വി​ള കൊ​ച്ചു​മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ വെ​റു​തേ​വി​ട്ട​ത്. ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം വീ​തം മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി മ​നോ​ജി​ന്റെ ഭാ​ര്യ മ​ക്ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ഞ്ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​തി​ന്‍റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി ​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​സ്.


    News Summary - Ranjith Johnson murder case: High Court upholds life imprisonment of five accused
