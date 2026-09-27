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    ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചെ​ന്ന ആരോപണം; പിണറായിക്ക് മറുപടിയുമായി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി

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    ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചെ​ന്ന ആരോപണം; പിണറായിക്ക് മറുപടിയുമായി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ താ​ന്‍ ഇ​ട​പ്പെ​ട്ട​ല്ല ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​തെ​ന്നും ലോ​കാ​യു​ക്ത സ​ര്‍ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗ​മെ​ന്നും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ വേ​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​നി​ര്‍വ​ഹ​ണ ത​ട​സ്സം നീ​ക്കാ​ന്‍ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ലോ​കാ​യു​ക്ത ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന​ത്.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ഫെ​യ്‌​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ജ​ന​ക​വും വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്. മു​മ്പും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ യോ​ഗം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2006 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. 2014 ജൂ​ലൈ​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും ലോ​കാ​യു​ക്ത യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​​ക്കെ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​യി പ​ല​ത​വ​ണ മീ​റ്റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി. ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നെ​ന്ന് ആ​രും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ​

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ലോ​കാ​യു​ക്ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ഇ​തെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ലോ​കാ​യു​ക്ത​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ പ്ര​കാ​രം യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന​തെ​ന്നും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ഫെ​യ്‌​സ് ബു​ക്കി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

    ‘ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ രണ്ടാം ഘട്ടം: സംയുക്​തമായി നടപ്പാക്കും’

    കു​റ്റ്യാ​ടി: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പും, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പും ചേ​ർ​ന്ന്​ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ വ​രെ തൂ​ഫാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. കു​റ്റ്യാ​ടി ന​രി​ക്കൂ​ട്ടും​ചാ​ലി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​നു​മാ​യ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വേ​ദി​ക വാ​യ​ന ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​കാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി കെ.​എം. ഷാ​ജി​യു​മാ​യി വ​ള​രെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തു. കു​ടം​ബ​ശ്രീ, ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​മ്പ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം ബ​ഹു​ജ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ്​ തു​ട​ക്കും കു​റി​ക്കു​ക.​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങു​ക എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Ramesh Chennithala Responds to Pinarayi Vijayan’s Allegations
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