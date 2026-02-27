Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 27 Feb 2026 10:14 PM IST
    സ്ത്രീസുരക്ഷ പദ്ധതിയിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളും ചോർത്തി​; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല

    Ramesh Chennithala
    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ചോ​ർ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ത്ത​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചോ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി സ​ർ​ക്കാ​ർ ചോ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സാ​ണെ​ന്നും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ​ർ ഓ​ൺ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി സീ​റാം സാം​ബ​ശി​വ​റാ​വു ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് എ​ഴു​തി​യ ക​ത്താ​ണ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല രേ​ഖ​യാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി യാ​തൊ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​മി​ല്ലാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ഈ ​ഡാ​റ്റ ല​ഭി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഇ​വ എ​ത്ര​മാ​ത്രം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു ഉ​റ​പ്പു​മി​ല്ല. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റം ചെ​യ്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ച്ച് ഒ​ഴി​യ​ണം. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം. സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ്യി​ൽ ഈ ​പാ​വ​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യാ​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​കും.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന കെ ​സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ​ർ ഓ​ൺ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ത്ത് നേ​ര​ത്തെ ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ത​ന്നെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ ഡീ​റ്റെ​യി​ൽ​സ് എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ല​ഭി​ച്ച കെ-​ഡി​സ്‌​ക് മി​ഷ​നി​ൽ ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ഒ​രു കോ​ടി​യോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലെ ബി​സി​ന​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി തീ​ർ​ത്തും അ​ന​ധി​കൃ​ത​വും അ​ത്യ​ന്തം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ കെ-​ഡി​സ്‌​ക് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ത്തോ​ളം സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ എം​പാ​ന​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ​ർ ഓ​ൺ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ഡാ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യാ​തൊ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും എ​ടു​ക്കാ​തെ ബി​സി​ന​സ് വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ഡാ​റ്റ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. ഈ ​അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Ramesh Chennithala makes serious allegations of leaking information of those involved in the women's safety scheme
