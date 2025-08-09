Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:31 PM IST

    സിസ്റ്റത്തിനല്ല, മന്ത്രിക്കാണ്​ തകരാറെന്ന് ചെന്നിത്തല; ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന്​ വീണ ജോർജ്

    സിസ്റ്റത്തിനല്ല, മന്ത്രിക്കാണ്​ തകരാറെന്ന് ചെന്നിത്തല; ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന്​ വീണ ജോർജ്
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​റ​ല്ല, മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ത​ക​രാ​റാ​ണെ​ന്ന്​ മു​തി​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​നു​ള്ള ധാ​ർ​മി​ക​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​സാ​നം മാ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ടി ഊ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തത്തി​ൽനി​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞ ഡോ​ക്ട​റെ നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​തു​പോ​ലെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും ചെന്നിത്തല ചോ​ദി​ച്ചു.

    പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന്​ മന്ത്രി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്. ഡോ. ​ഹാ​രി​​സി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, എ​​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​​ലെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ന​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു -കെ.ജി.എം.സി.ടി.എ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്ന സ​ദു​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​ജി.​എം.​സി.​ടി.​എ). ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ര്‍ഹ​മാ​ണ്.

    പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ ഉ​റ​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഘ​ട​ന ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യി ഉ​ട​ന്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്താ​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഡി.​എം.​ഇ​യും ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍കി. ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​ന്റെ മു​റി​യി​ല്‍ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും മു​റി മ​റ്റൊ​രു താ​ഴി​ട്ടു പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്.

    വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്തു​വ​ക​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൂ​ടി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ണം. അ​തി​നു ശേ​ഷം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി വ്യാ​ജ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത് ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ കു​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂവെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ ഡോ. ​ടി. റോ​സ്‌​നാ​രാ ബീ​ഗം, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി.​എ​സ്. അ​ര​വി​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

