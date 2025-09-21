Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Sept 2025 6:59 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 6:59 PM IST

    രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ തിരുത്തണം: കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ

    Rajiv Chandrasekhar
    രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

    തിരുവനന്തപുരം: മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര്​ ചോദിച്ച്​ ചോദ്യം വിലക്കിയ ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖറിന്‍റെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവും പ്രതിഷേധകരവുമെന്ന്​ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂനിയൻ. സ്​ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത വ്യക്​തമാക്കുന്ന അധിക്ഷേപകരമായ പെരുമാറ്റവുമാണ്​ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്​.

    കൈരളി ടി.വി ലേഖികയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഏതു ചാനലാ ? മതി, അവിടെ ഇരുന്നാ മതി. നീ നിന്നാ മതി അവിടെ. നീ ചോദിക്കരുത്​. എന്നൊക്കെ കയർത്ത മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലാണു ജീവിക്കുന്നതെന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും മറന്നാണു പെരുമാറിയത്​. ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപന ഉടമ കൂടിയായ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണു​ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ​രാഷ്​ട്രീയ വിമർശനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുകയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനു പകരം മാടമ്പി സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്​ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. തീർത്തും വിലകുറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവും പരാമർശങ്ങളും തിരുത്തി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ തയാറാവണമെന്ന്​ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ കെ.പി. റെജിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ്​ എടപ്പാളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

