Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 9:15 AM IST

    ലീഗ് പറയുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാനവാക്കെന്ന് രാജീവ് ച​ന്ദ്രശേഖർ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും തീരുമാനങ്ങളിലും ലീഗ് പറയുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാനവാക്കെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ച​ന്ദ്രശേഖർ. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകുമെന്ന രഹസ്യ ഡീൽ കോൺഗ്രസിനും മുസ്‍ലീം ലീഗിനും ഇടയിലുണ്ട്.

    കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും മുസ്‍ലീം ലീഗിന് അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യം കേരളത്തി​ന്റെ മതേതരത്വത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. മോദി സർക്കാറിന്റെ വികസനപദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് എൻ.ഡി.എയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാജീവ് ച​ന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സി.പി.എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാർ പരാജയപ്പെടുത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശത്തിൽ സി.പി.എം യു.ടേൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലപാട് മാറ്റിയ സർക്കാറിനും സി.പി.എമ്മിനും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് ഭക്തരുടെ പേരിലെടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് വേ​ണ്ടതെന്നും രാജീവ് ച​ന്ദ്രശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ശബരിമലയിലെ സ്വർണം വിറ്റത് സി.പി.എമ്മാണെങ്കിൽ വിൽക്കാൽ ഇടനിലക്കാരായത് കോൺഗ്രസാണെന്ന് രാജീവ് ച​ന്ദ്രശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rajeev Chandrasekharldf udfKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Rajiv Chandrasekhar says that what the League says is the final word for the Congress
    X