    date_range 21 Sept 2025 7:00 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 7:00 AM IST

    രാജ്ദീപ് സർദേശായിക്ക് പുരസ്‌കാരം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ 2024-25ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് രാ​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​ക്ക്. ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ശി​ൽ​പ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്. ബാ​ബു അ​റി​യി​ച്ചു.

    തോ​മ​സ് ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ, ഡോ. ​മീ​ന ടി. ​പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. ‘2014: ദി ​ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ദാ​റ്റ് ചേ​ഞ്ച്ഡ് ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വും മു​തി​ർ​ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ് രാ​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി.

