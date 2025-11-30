Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപേര്​ മാറുന്നു,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:04 PM IST

    പേര്​ മാറുന്നു, രാജ്​ഭവൻ ഇനി ലോക്​ഭവൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ വ​സ​തി​ രാ​ജ്ഭ​വ​ൻ; ലോ​ക്ഭ​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ​തി
    പേര്​ മാറുന്നു, രാജ്​ഭവൻ ഇനി ലോക്​ഭവൻ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്​​ഭ​വ​ന്‍റെ പേ​ര്​ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ എ​ന്നാ​യി മാ​റു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നു​ക​ളെ​ല്ലാം ലോ​ക്​​ഭ​വ​നു​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പേ​രു​മാ​റ്റം. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ വ​സ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ്ഭ​വ​ൻ എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ഥം. ലോ​ക്ഭ​വ​ൻ എ​ന്നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ​തി​യെ​ന്നും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ന്ധം സ്​​ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പേ​രു​മാ​റ്റം. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തും.

    2002ൽ ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര അ​ർ​ലേ​ക്ക​റാ​ണ്​ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ആ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന്​ ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി​രു​ന്നു അ​ർ​​ലേ​ക്ക​ർ. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്നു​മു​ത​ലേ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ഭ​വ​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്​​ഭ​വ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘രാ​ജ​ഹം​സ്’ ത്രൈ​മാ​സ ജേ​ണ​ലി​​ന്‍റെ ഏ​താ​നും മാ​സം​ മു​മ്പ്​ ന​ട​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വീ​ണ്ടും ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. അ​ന്ന്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ശ​ശി ത​രൂ​ർ എം.​പി​യാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. രാ​ജ്​​ഭ​വ​നു​ക​ൾ കോ​ട്ട​ക​ൾ പോ​ലെ​യ​ല്ല നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തെ​ന്നും പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്​​ഭ​വ​നും ത​മ്മി​ൽ ‘ടു ​വേ ട്രാ​ഫി​ക്‘​ ആ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്​ ശ​ശി ത​രൂ​രി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ർ​ലേ​ക്ക​റു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ രാ​ജ്ഭ​വ​നു​ക​ളും രാ​ജ്നി​വാ​സു​ക​ളും (ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വ​സ​തി) ലോ​ക്ഭ​വ​ൻ, ലോ​ക് നി​വാ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പേ​ര് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 25ന് ​കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ആ​ന​ന്ദ് ബോ​സ് ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലെ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ​യും ഡാ​ർ​ജി​ലി​ങ്ങി​ലെ​യും രാ​ജ്ഭ​വ​നു​ക​ളു​ടെ പേ​ര് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ത​ന്നെ മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Raj BhavanLok Bhavan
    News Summary - Raj Bhavan name is now Lok Bhavan
    Similar News
    Next Story
    X