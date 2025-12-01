രാജ്ഭവൻ ഇനി ഓർമ, ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റി; ലോക്ഭവൻ ബോർഡ് നാളെ സ്ഥാപിക്കും

രാജ്ഭവൻ ഇനി ഓർമ, ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റി; ലോക്ഭവൻ ബോർഡ് നാളെ സ്ഥാപിക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പേര് മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ്ഭവന്റെ പേരെഴുതിയ ബോർഡ് നീക്കി. പുതിയ പേരായ ‘ലോക്ഭവൻ’ ബോർഡ് ചൊവ്വാഴ്ച ഗേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കും. പേര് മാറ്റം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി.
പുതിയ ബോർഡ് തയാറാക്കി ലഭിക്കാൻ താമസമെടുത്തതിനാലാണ് തിങ്കളാഴ്ച ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് രാജ്ഭവൻ അറിയിച്ചു. രാജ് ഭവനുകൾ രാജ്യത്താകമാനം ലോക് ഭവനുകളായും, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ് നിവാസുകൾ ലോക് നിവാസുകളായും പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മാറ്റം.
കൊളോണിയല് മനോഭാവത്തിൽനിന്ന് ജനാധിപത്യ മനോഭാവത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന നീക്കമാണ് പേര് മാറ്റമെന്ന് കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ പറഞ്ഞു.
