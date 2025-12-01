Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 1 Dec 2025 7:13 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 7:13 PM IST

    രാജ്ഭവൻ ഇനി ഓർമ, ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റി; ലോക്ഭവൻ ബോർഡ് നാളെ സ്ഥാപിക്കും

    രാജ്ഭവൻ ഇനി ഓർമ, ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റി; ലോക്ഭവൻ ബോർഡ് നാളെ സ്ഥാപിക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: പേര്​ മാറ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ്​ഭവന്‍റെ പേരെഴുതിയ ബോർഡ്​ നീക്കി. പുതിയ പേരായ ‘ലോക്​ഭവൻ’ ബോർഡ്​ ചൊവ്വാഴ്ച ഗേറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കും. പേര്​ മാറ്റം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി.

    പുതിയ ബോർഡ്​ തയാറാക്കി ലഭിക്കാൻ താമസമെടുത്തതിനാലാണ്​ തിങ്കളാഴ്ച ബോർഡ്​ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന്​ രാജ്​ഭവൻ അറിയിച്ചു. രാജ് ഭവനുകൾ രാജ്യത്താകമാനം ലോക് ഭവനുകളായും, ലെഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവർണർമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ് നിവാസുകൾ ലോക് നിവാസുകളായും പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മാറ്റം.

    കൊളോണിയല്‍ മനോഭാവത്തിൽനിന്ന് ജനാധിപത്യ മനോഭാവത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന നീക്കമാണ്​ പേര്​ മാറ്റമെന്ന്​ കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ പറഞ്ഞു.

