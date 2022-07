അടുത്ത അഞ്ചു​ ദിവസം മഴ ശക്തമാകും; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട്​

cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ അടുത്ത അഞ്ചു​ ദിവസം വ്യാപക മഴ ലഭിക്കും. ബുധനാഴ്ച എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഡിഷ തീരത്തിനു മുകളിലെ ന്യൂനമര്‍ദവും സജീവമായ മൺസൂൺ പാത്തിയും തെക്കന്‍ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല്‍ വടക്കന്‍ കര്‍ണാടക തീരം വരെയുള്ള ന്യുനമര്‍ദ പാത്തിയുമാണ്​ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴക്ക്​ വഴിയൊരുക്കുന്നത്​. ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടലിൽ പോകരുതെന്ന്​ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഒഴികെ 12 ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ടുണ്ട്​. കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ വെള്ളിയാഴ്​ച വരെയും കര്‍ണാടക തീരത്ത് ശനിയാഴ്ച വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മണിക്കൂറില്‍ 40 മുതല്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലും ചില അവസരങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 60 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റ്​ വീശാനിടയുണ്ട്​. ബുധനാഴ്​ച രാത്രി 11.30 വരെ കേരളതീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. Show Full Article

Rain will be heavy in the state for the next five days