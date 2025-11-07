വീണ്ടും മഴ വരുന്നു; നാളെ മുതൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 Nov 2025 4:32 PM IST
Updated Ondate_range 7 Nov 2025 4:32 PM IST
വീണ്ടും മഴ വരുന്നു; നാളെ മുതൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
News Summary - Rain warning in various districts from tomorrow, possibility of rain with thunderstorms
Listen to this Article
തിരുവനന്തപുരം: നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസവും മഴ തുടരും. രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് യെല്ലോ അലെർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മറ്റന്നാൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
10ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
അതേസമയം, കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
