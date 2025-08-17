ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നാളെ രണ്ട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നാളെ രണ്ട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും നാളെ രണ്ടു ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ആറു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്. നാളെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്.
കേരള - കർണാടക - തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ചവരെയും, ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ബുധനാഴ്ചവരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, അപകടകരമായ നിലയില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒൻപത് ഡാമുകളില് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലെ കക്കി, മൂഴിയാര്, ഇടുക്കിയിലെ മാട്ടുപ്പെട്ടി, കല്ലാര്കുട്ടി, ഇരട്ടയാര്, ലോവര് പെരിയാര്, തൃശൂര്രിലെ ഷോളയാര്, പെരിങ്ങല്കുത്ത്, വയനാട്ടിലെ ബാണാസുരസാഗര് എന്നീ ഡാമുകള്ക്കാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഡാമുകളില് നിന്ന് നിശ്ചിത അളവില് വെള്ളം പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട്. ഡാമുകള്ക്ക് അരികില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
