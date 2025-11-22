Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    22 Nov 2025 7:13 PM IST
    22 Nov 2025 7:13 PM IST

    ന്യൂനമർദം, ചക്രവാതച്ചുഴി: വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും

    നാളെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
    rain
    തിരുവനന്തപുരം: കന്യാകുമാരി കടലിനും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദവും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും. ബുധനാഴ്ചവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്​തമായ മഴക്കാണ്​ സാധ്യത.

    ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
    തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്​ച വരെ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണം.

