Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമഴ തുടരും; ചൂടിന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 May 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 7:56 AM IST

    മഴ തുടരും; ചൂടിന് ആശ്വാസം, താപനില സാധാരണ നിലയിലേക്ക്‌

    text_fields
    bookmark_border
    kerala rain alert
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുമാസമായി സംസ്ഥാനത്തെ ചുട്ടെരിച്ച കടുത്ത വേനൽചൂടിന് ശമനമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വേനൽമഴ ലഭിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ താപനില സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായകമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ മേഖലയിലുള്ളവർ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇടവിട്ടുള്ള മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത.

    ബുധനാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ്. കൊല്ലം പുനലൂരിൽ താപനില 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നുവെങ്കിലും വൈകീട്ടോടെ പെയ്ത മഴ ആശ്വാസമായി. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മഴ ലഭിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വേനൽമഴയുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ നീത കെ. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ തന്നെ മഴ സജീവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇക്കുറി ഏപ്രിൽ 27ഓടെയാണ് മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മുൻവർഷം മേയ് 24ന് തന്നെ കാലവർഷം (മൺസൂൺ) എത്തിയിരുന്നു.

    ഇത്തവണ വേനൽമഴ പ്രതീക്ഷിച്ച അളവിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ മഴ താപനില കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.ഇടവിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ മഴ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summer rainKerala weatherweather news
    News Summary - Rain to continue; relief from heat
    Similar News
    Next Story
    X