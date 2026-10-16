മഴക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത; കേരളത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

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മഴക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത; കേരളത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശംtext_fields
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News Summary - Rain, Thunderstorms and Strong Winds: Kerala on Alert
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴക്ക് സാധ്യത. എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാളെ കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ലക്ഷദ്വീപിനും തമിഴ്നാടിനും മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.
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