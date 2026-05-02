കൊടും ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴ! എട്ടു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്

2 May 2026 7:13 AM IST
2 May 2026 7:13 AM IST
കൊടും ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴ! എട്ടു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്text_fields
News Summary - Rain brings relief from the scorching heat! Yellow alert in eight districts today
തിരുവനന്തപുരം: കൊടും വേനലിന് ആശ്വാസമായി പലയിടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ എത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ വേനൽമഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. നാളെ 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിളും മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, മഴ ശക്തമായതോടെ താപനിലയിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്നലെ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു പുനലൂരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
